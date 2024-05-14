高雄林園分局港埔派出所於今（14日）上午遭搜索，據了解，今年1月，林園分局1名29歲陳姓員警，疑似擔任詐團軍師遭免職，專案人員深入追查相關網路博弈案件後，發現陳員曾向林園分局洪姓警員在網路博奕網站下注嫌疑，才自行報請檢察官指揮偵辦。

雲林地檢署段可芳檢察官指揮警政署政風室、高雄市政府警察局政風室、督察室、林園分局、廉政署中調組、調查局航高站等單位，調查網路賭博案，於今（14）日上午9時至林園分局港埔派出所執行搜索。

林園分局表示，起緣於調查陳姓員警洩密案，意外發現陳員有向林園分局港埔派出所31歲洪姓警員，在網路博奕網站下注嫌疑，從中抽成之嫌，才自行報請檢察官指揮偵辦。

林園分局表示，配合檢察官偵辦，秉持勿枉勿縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短態度，積極偵辦，待偵審結果，從嚴追究相關人員考核監督不周責任，展現端正警察風紀決心，以維警譽。而相關案情還待進一步釐清。