捲入北士科疑雲，副祕書長林育鴻（左）表示，「我對自己的操守非常有自信」。（陳淑娥攝）

副祕書長林育鴻捲入北士科疑雲，副市長黃國榮（右）站出來掛保證，台中市不會發生弊案。（陳淑娥攝）

前台北市長柯文哲疑涉入北士科案，會議由時任市府副祕書長林育鴻主持，台中市議會14日進行「都發建設水利」業務質詢，由於林育鴻現為中市副祕書長，督導該業務，多位民進黨籍市議員聯合要求他列席備詢，質疑林是否會把台北市的事帶來台中，副市長黃國榮站出來掛保證；林育鴻也大喊「我對自己的操守非常有自信」。

台中市議會今天一開議，市議員蔡耀頡不見副祕書長林育鴻列席，立即要求會議暫停，並亮出議會質詢條內容，直指「民進黨團要求，於5／14、5／15、5／16三天都建水業務質詢」，怒斥不尊重議會。

副市長黃國榮表示，台中市府不會聽個別黨團的意見，是遵照議事規則辦理，反問民進黨團可以代表國民黨團嗎？強調業務質詢是個別議員的時間，只有4位議員要求林育鴻列席，目前時間尚未到。

隨後，蕭隆澤、李天生、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、陳俞融等人接著砲聲隆隆質詢，要求已列席的林育鴻說明北士科疑雲，並掛保證台中市不會發生類似情形。林僅說「依北市府官方紀錄為主，目前已送政風調查」。此說法引起市議員們的不滿，大喊藐視議會。副市長黃國榮則跳出來「掛保證」，他說，該案尚未釐清，依法行政，台中市不會發生類似的事。

張芬郁則說，讓你（林育鴻）說明卻不要，台中市民不想被黑鍋。陳淑華表示，林育鴻主持北市科會議疑涉違造文書，那在台中開會主持簽不簽名？目前督導台中市府都發、建設、水利、研考等業務，有無與財團業者接觸？上級，主管有無問過這件事嗎？林育鴻表示，沒人詢問這事，只關心他過得好不好。

陳俞融表示，上級、主管都沒人問過這事，高分貝直指黃國榮混沌不清就敢掛保證，盧市長重用有爭議的大官，已影響到台中市府。陳雅惠則說盧市長護短要到什麼時候，要林育鴻解釋自己的操手？林強調「我對自己的操手非常有自信」，至於是否會把台北市的事帶來台中，他則回說「當然不會」。

民眾黨籍市議員陳清龍則站出來表示，該案還在政風調查，定義為弊案不妥。