因案遭通緝的媒體人彭文正曾經質疑2020年大選蔡英文總統獲得817萬票「令人懷疑」，但中央選舉委員會發布新聞稿駁斥他的說法，彭提刑事自訴控告中選會主委李進勇等人犯加重誹謗、公然侮辱罪，一審判李進勇等人無罪，彭提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判李進 勇等人無罪。

依刑事妥速審判法規定，若一、二審皆判無罪，除有判決違憲或違司法解釋外，不得上訴。因此李進勇等人幾乎可望獲判無罪確定。

彭文正提刑事自訴指控，陳朝建任職中選會副主任委員，李進勇任職中選會主任委員，高美莉時任中選會綜合規劃處處長，徐易麟任職中選會綜合規劃處專員，但他曾接受YOUTUBE頻道專訪，就第15屆總統選舉結果，蔡英文得票高達817萬票，表示懷疑，並進一步說明其懷疑之依據。

彭指控李進勇等4人明知他的言論屬意見性言論，並無捏造不實，亦非出於惡意，未試圖損及選務機關的信譽、打擊選務人員、製造社會對立之情，竟發布新聞稿稱這些內容是不實訊息等，陳朝建同日受訪時對媒體公然宣稱：「對於彭文正及其影片，該採法律行動就會採法律行動，如移送檢警依法處理」等語。

彭文正認為，李進勇等人以公然侮辱及誹謗自訴人，足以貶損他的人格、名譽及社會評價，涉犯公然侮辱罪、加重誹謗等罪。

台北地院一審認定，李進勇等4人身為中選會正副主委以及工作人員，就本案影片內容為中選會草擬本案新聞稿予以評論，已難認係惡意為不實之誹謗言論，或有於執掌之文書為不實登載之犯意可言，判決無罪，彭文正不服提上訴，今遭高院駁回。