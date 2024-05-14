今年3月17日出海釣魚因濃霧迷航失聯的2名金門釣客，隔日被福建海警救起，陸方原欲將2人送返金門，不料其中一名25歲胡姓釣客具現役軍人身分致使交人計畫生變，僅於3月23日先將另一名吳姓民間人士送回，胡姓士官目前仍遭滯留大陸已近2個月，歸期仍未明。不過金防部稍早發出聲明，胡姓士官已透由家屬主動申請志願退伍，該部並已核定於5月8日零時退伍生效，胡士回家之路露曙光。

金防部表示，有關前金門守備大隊胡姓士官，休假期間出海釣魚，因大霧迷航失聯案，胡士透由家屬，主動申請志願退伍，基於尊重個人及家屬意願，業奉核定於113年5月8日零時退伍生效。

金防部強調，秉持關懷袍澤立場，持續透過金門縣政府等單位積極協調，期陸方秉人道精神，盡速讓人員平安返回。

金門籍立委陳玉珍4月27日赴北京時表示，由於胡姓現役軍人的身分比較敏感，也讓事情變得複雜，當時也表示會和陸方傳達胡士欲辦理退役的相關訊息。如今軍方已核准胡士退役，家屬也期盼陸方能盡早讓孩子早日歸來。