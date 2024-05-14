以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）屢次公開稱，對哈瑪斯的戰爭要「大獲全勝」，不過美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）昨（13）日潑冷水，直言華府不認為以色列能成功，他提醒911恐攻後美國接連入侵阿富汗及伊拉克，最後反而釀成更多動盪，強調現階段最重要的是提出政治解決方案。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）不認為以色列能「大獲全勝」的談話從影片4:46:00起。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，康貝爾昨日在邁阿密舉行的北約青年高峰會（NATO Youth Summit）上談及美國與以色列對於勝利是什麼的定義有明顯分歧，他說以色列高層經常談論要在戰場上「大獲全勝」、「全面勝利」，「我們不認為那會或有可能發生」。康貝爾口中的以色列高層，顯然在影射經常將「全面勝利」放在嘴邊的尼坦雅胡。

The Biden administration does not see it likely or possible that Israel will achieve "total victory" in defeating Hamas in the Palestinian enclave of Gaza, US Deputy Secretary of State Kurt Campbell said on Monday.



https://t.co/cO1Z0irjXs — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 13, 2024

康貝爾解釋，現在以色列的情況就像美國遭遇911攻擊後面臨的處境，「平民流離失所及大量暴力事件…叛亂事件仍持續」。

路透社指出，康貝爾此番話是將加薩情況，與美國在911恐攻後侵略阿富汗及伊拉克面臨的處境相比，後續阿富汗及伊拉克境內仍反覆出現叛亂行動。

他說，美國認為現在更重要的是提出政治解決方案，許多國家也希望透過政治解決，讓巴勒斯坦人的權利更受到尊重，這也是為何拜登政府如此密切地與周邊區域接觸。

路透社指出，康貝爾的評論是美國高階官員至今最明確的表態，承認以色列現行的軍事策略無法帶來預期結果。康貝爾美國國務院第2號人物，在國務卿布林肯之後。

另外CNN 13日引述2名美國政府高階官員指出，拜登政府評估，以色列已在拉法市（Rafah）外圍集結足夠兵力，未來幾天內就能全面入侵拉法，不過美方尚不清楚以色列是否已做出全面入侵的最終決定。