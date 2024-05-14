以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）屢次公開稱，對哈瑪斯的戰爭要「大獲全勝」，不過美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）昨（13）日潑冷水，直言華府不認為以色列能成功，他提醒911恐攻後美國接連入侵阿富汗及伊拉克，最後反而釀成更多動盪，強調現階段最重要的是提出政治解決方案。
綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，康貝爾昨日在邁阿密舉行的北約青年高峰會（NATO Youth Summit）上談及美國與以色列對於勝利是什麼的定義有明顯分歧，他說以色列高層經常談論要在戰場上「大獲全勝」、「全面勝利」，「我們不認為那會或有可能發生」。康貝爾口中的以色列高層，顯然在影射經常將「全面勝利」放在嘴邊的尼坦雅胡。
康貝爾解釋，現在以色列的情況就像美國遭遇911攻擊後面臨的處境，「平民流離失所及大量暴力事件…叛亂事件仍持續」。
路透社指出，康貝爾此番話是將加薩情況，與美國在911恐攻後侵略阿富汗及伊拉克面臨的處境相比，後續阿富汗及伊拉克境內仍反覆出現叛亂行動。
他說，美國認為現在更重要的是提出政治解決方案，許多國家也希望透過政治解決，讓巴勒斯坦人的權利更受到尊重，這也是為何拜登政府如此密切地與周邊區域接觸。
路透社指出，康貝爾的評論是美國高階官員至今最明確的表態，承認以色列現行的軍事策略無法帶來預期結果。康貝爾美國國務院第2號人物，在國務卿布林肯之後。
另外CNN 13日引述2名美國政府高階官員指出，拜登政府評估，以色列已在拉法市（Rafah）外圍集結足夠兵力，未來幾天內就能全面入侵拉法，不過美方尚不清楚以色列是否已做出全面入侵的最終決定。
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