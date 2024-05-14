移民署北區事務大隊基隆巿服務站近日舉辦家庭教育宣導活動，由來自泰國的新住民吳佩玲（左三），分享經營家庭經驗及拿手料理。（移民署基隆巿服務站提供／徐佑昇基隆傳真）

移民署北區事務大隊基隆巿服務站近日舉辦家庭教育宣導活動，由來自泰國的新住民吳佩玲（前排左三），分享經營家庭經驗及拿手料理。（移民署基隆巿服務站提供／徐佑昇基隆傳真）

為促進新住民交流、分享法令與防詐知識，移民署北區事務大隊基隆巿服務站近日舉辦家庭教育宣導活動，由來自泰國的新住民吳佩玲老師，分享經營幸福家庭及子女教養經驗，還親自分享拿手的泰式海鮮酸辣湯製作。基隆市服務站主任毛兆莉表示，台灣「新二代」學生人數已近30萬人，移民署會持續投注資源培育多元人才。

基隆市服務站表示，吳佩玲出生於泰國東北部的坤敬府，曾經到過香港生活5年，來臺灣迄今已經20餘年，目前身兼泰國文化講師、泰語老師、通譯、手工藝編織講師及泰享舞蹈藝文團創辦人等身分。

服務站指出，吳佩玲除了舞藝高超外，廚藝也十分精湛，不但考取了中餐烹調丙級技術士執照，也擅長多種泰式料理，與其夫婿育有3女1子，忙於照顧家庭及子女之餘，還能兼顧自我成長及追求夢想，十分不容易。新鮮現做的泰式海鮮酸辣湯也獲得參與活動新住民的一致好評，大家直呼口味更勝知名泰式餐廳料理。

毛兆莉表示，新二代學生人數已接近30萬人，占學生總額的百分之七以上，移民署每年皆會挹注資源培力新二代，包含新住民及其子女獎助（勵）學金及新住民子女多元文化培育營等，為台灣培育多元文化人才，持續為全球化發展注入新血。

毛兆莉指出，入出國及移民法修法針對逾期停居留罰鍰金額提高，自今年3月1日施行迄今已二個多月，毛主任也再次提醒新住民朋友，務必注意自身權益，提早辦理延期，避免受罰。

活動另邀請基隆市警局刑警大隊向新住民宣導詐騙集團常見及新興的詐騙手法，包含LINE訊息詐騙、ATM解除分期付款、交友、求職、網路購物及假冒公務機關詐騙等。警方表示，去年度基隆巿遭詐騙財務損失累計高達12億元，若有疑慮應立即撥打110或165反詐騙專線查證，以免一時失察，造成財產損失。