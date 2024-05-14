2026民進黨台南市長初選競爭激烈，目前綠委陳亭妃、林俊憲競爭浮上檯面，林俊憲今接受廣播「千秋萬事」專訪，被問及相較陳亭妃的優勢為何，他表示「我比較可以團結民進黨內」，他強調，民進黨退無可退，只剩6縣市，台南對賴清德很重要，對民進黨更重要。

林俊憲說，現在支持他的議員約有20位，當時沒有跑票、對民進黨忠誠度高的議員都會支持他。對於陳亭妃稱很怕初選被沒收，林俊憲說，他不知道怕什麼，不可能有所謂初選被沒收，民進黨過去市長只有連任的沒辦初選。

林俊憲表示，他認為2026大選都要辦初選，即便有些不是民進黨執政縣市，依照黨規定可以授權主席徵召，但他認為，開放黨內登記、辦理初選是很好的階段，尤其在深綠或深藍地方，得到提名當選機率很高，經過公平公正民主初選，凝聚力就很快，若不接受初選，誰也不服誰，黨內如何團結？

被問到陳亭妃是怎樣的對手？林俊憲說，選過的候選人，當然一開始會有優勢，因為跑過、有些地方知名度較高，只是想不到為何台南初選這麼快引起大家關注，真正初選時程應該是後年初，一邊動員另一邊也會動，晚起步要跑得比別人快，每個候選人都要深入選區，聽不同聲音。

林俊憲強調，民進黨現在是國會少數，下次縣市長選舉很重要，也是2028前哨戰，民進黨退無可退，只剩6縣市，不能在退了，尤其台南對賴清德很重要，對民進黨更重要，賴清德總統選舉得票率最高、選最好，民進黨政黨票比例最好也在台南。

「延續賴清德意志，應該是你最大優勢？」林俊憲說，延續民進黨支持者的認同，這也很重要，在台南最重要是選民對民進黨的信賴，若破了，台南就破了，民進黨就危險了。