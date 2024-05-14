國防部証實，台美海軍4月依「海上不預期相遇行動準則」執行例行演練。

外電報導，美國與台灣4月曾在太平洋聯合演習。國防部今天表示，海上不確定性因素多，為避免遭遇時形成干擾，依「海上不預期相遇行動準則」實施例行演練；據了解，這次演練無涉動態操演，也非聯合作戰操演，而是通信等基本演練，而且已不是第一次，只是以往秘而不宣。

路透社報導，台美海軍4月在太平洋悄悄舉行「未公開」的聯合演習，雙方約6艘海軍艦艇，包括護衛艦、補給艦、支援艦參與。

國防部發言人孫立方少將上午在例行記者會說，海軍已初步說明，因海上不確定性因素非常多，為避免遭遇時相互形成干擾，依照「海上不預期相遇行動準則」，據此執行例行演練。換言之，國防部與海軍亦証實雙方有演練。

所謂「海上意外相遇規則」(The Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES)，是指當各國海軍艦艇或航空器在不期相遇時，應採取哪些安全措施和手段減少相互干擾和不確定性、方便進行通信。

此外，有關媒體報導中共海軍052D型飛彈驅逐艦「麗水艦」11日出現在澎湖周邊海域，及520新總統就職將近，中國對台施壓逐漸加強的情況。孫立方指出，台海周邊海域、空域動態，國防部都非常密切掌握，每天除了在晨間定期發布海空域動態外，任何突發重大狀況，也會以即時方式向全國民眾說明，目的凸顯國防透明化以及對周邊情勢的綿密掌握能力，同時也不希望敵人利用這類訊息，來形成任何認知作戰的機會。

孫立方說，台海和平與區域穩定，有賴於區域各方共同努力，國軍不是在台海區域的麻煩製造者，也不會去做任何的挑釁行動，但要說明，任何的挑釁舉動，對於區域和平穩定都沒有幫助。