車手身上查獲偽造工作證及手機一支等證物。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

淡水婦面交60萬突反悔報警 車手落跑連撞3機車落網(張鎧乙翻攝)

淡水警分局日前破獲一宗詐欺案件，揭開1名詐騙集團車手的身分，警方提醒民眾提高警覺，遠離詐騙陷阱。

事發於5月3日上午9時許，淡水一輛自小客車在倒車時意外撞倒路旁停放的3輛機車，駕駛在慌張之下迅速離開現場。淡水警分局獲報後，轄區員警立即展開調查，最終在社區停車場找到肇逃的42歲李姓男子。

而令人意外的是，李姓男子是1名詐騙車手。警方得知，1名65歲張姓婦人於2月誤入詐騙集團的「假投資」陷阱，陸續匯款4次共計130萬，5月3日詐團車手相約車上面交60萬「投資款項」，張婦上車後察覺收款的「專員」舉止怪異，又想起兒子曾提醒她這是詐騙，於是拿起手機報警，詐騙車手驚覺身分遭拆穿，於是猛踩油門打算開車逃跑，卻被前方的垃圾車擋住去路，情急之下竟失控撞倒一旁的機車。

警方從李男身上搜出偽造工作證及其他證物，並將其依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。根據警方調查，李男因為無業且急需用錢，今年4月加入詐騙集團擔任車手。

警方呼籲民眾應遠離詐騙行為，提高警覺，特別是在投資方面，應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信來路不明之投資管道。如有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線查證。