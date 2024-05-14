國民黨團表示將不出席520就職典禮，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，總統就職典禮是中華民國的大事，誠摯邀請不分朝野各政黨重要貴賓可以參與，國民黨團似乎決議拒絕出席，不過，我們努力協調議程，當天委員會已經有7個委員會已經調整議程，沒有耽擱議程的前提，至於縣市首長不分黨派踴躍歡迎，這是展現民主氣度的時刻。
吳思瑤表示，兩相對照準總統賴清德都願意來立法院國情報告，立法院的各黨團委員也應當一起參與總統的交接典禮，一起成就重要的典禮。
國民黨團表示將不出席520就職典禮，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，總統就職典禮是中華民國的大事，誠摯邀請不分朝野各政黨重要貴賓可以參與，國民黨團似乎決議拒絕出席，不過，我們努力協調議程，當天委員會已經有7個委員會已經調整議程，沒有耽擱議程的前提，至於縣市首長不分黨派踴躍歡迎，這是展現民主氣度的時刻。
吳思瑤表示，兩相對照準總統賴清德都願意來立法院國情報告，立法院的各黨團委員也應當一起參與總統的交接典禮，一起成就重要的典禮。
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