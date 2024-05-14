為了提升高雄崗山之眼的服務品質，民進黨立委邱志偉在立法院積極爭取「崗山之眼遊憩品質提升工程」，近期已獲得交通部觀光署經費核定。而在地小崗山登山協會希望能增加路牌標示等訴求，也請高雄市觀光局一併納入工程，讓崗山之眼的觀光效益能往外擴散。

崗山之眼遊憩品質提升工程觀光署核定總經費共4800萬，並補助超過一半的經費，高雄市觀光局預計將做第一平台入口區重新營造、園區景觀及植栽優化、增設打卡及特色亮點及新建公廁等工程，工程完工後從崗山之眼的接駁區新建廁所開始，到入口的景觀營造、植栽優化等，將帶給遊客嶄新的旅遊體驗。

邱志偉日前邀集觀光署、高雄市觀光局及小崗山登山協會開會說明工程，觀光局指出，針對此案的設計及工程發包作業將會加速進行，順利的話預計今年10月可以完成發包作業並啟動工程，預估明年9月可以完工，後續維護工程則交由委外經營廠商管理，並整頓環境，完工後提升遊憩品質，也能營造園區的新亮點。

小崗山登山協會會長俞文遠說，小崗山早期是軍事管制區，解除軍事管制後成為在地民眾熱愛健行的郊山，山區有好漢坡步道、自強步道及力行步道，遊客到崗山之眼旅遊時也能到鄰近的步道尋幽訪勝，觀光局只要做好路牌標示及地圖說明，將能讓遊客增加停留時間，深入景點遊憩，讓崗山之眼的觀光效益擴散，會中觀光局也同意將增加標示等工程一併納入。