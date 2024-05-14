很多人的早餐是麵包加咖啡，不過，這有可能是NG早餐，日本媒體「cookpad news」報導，麵包大多偏甜或油膩，咖啡則會刺激胃黏膜，兩者對腸胃負擔太大，建議不妨來個鰹魚味增湯，味噌這類發酵食品對腸胃有益，鰹魚又富含營養，相當適合當成早餐。

「cookpad news」報導指出，早餐吃「麵包加咖啡」是一個削弱腸胃的壞習慣，麵包和甜麵包並不能為身體提供太多營養，甜麵包主要成份是脂肪和糖，麵包上常塗抹奶油和果醬，往往偏甜或油膩，會給腸胃帶來負擔，而咖啡含有咖啡因，會刺激胃黏膜，一早吃麵包加咖啡是不適合的。

在東方醫學中，某些器官修復與活躍有特定的時間，早上7點到9點，也就是吃早餐的時候，是胃的時間，如果在這裡吃一些養胃的東西，效果會加倍。其實有些人腸胃不好，是因飲食習慣導致，有時改變飲食習慣，就能促進健康。

報導中建議民眾早餐不妨吃沖繩當地美食「鰹魚味噌湯」來取代咖啡，這是將鰹魚片和味噌組合而成的食物，味噌這類發酵食品，有益腸胃健康，而鰹魚又富含營養，能一早就帶來活力。