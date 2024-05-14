雲林縣水林鄉顏厝寮慈惠堂附近產業道路，昨（13日）發生自小客車與機車相撞事故，騎乘重機的7旬王姓夫妻雙亡，該產業路段2年前才發生單親一家4口的2死2傷車禍。

北港分局指出，王姓騎士騎普重機車與51歲蔡姓男子駕駛自小客車5月13日上午9時31分水林鄉顏厝寮慈惠堂附近產業道路，因雙方未於無號誌路口減速慢行及依規定讓車，發生自小客車與機車擦撞事故，重機駕駛及後座乘客經送醫院急救不治。

水林鄉顏厝寮慈惠堂附近產業道路，2021年8月間發生2死2傷車禍。（中時資料照片）

北港分局員警今天（14日）前往該農路會勘。（北港分局提供）

該農路2021年8月間才發生1名幼兒園女教師的單親媽媽開休旅車載著3個兒子欲前往斗六市參加活動，卻在該路口另輛自小客車擦撞，車上2名兒子摔出車外傷重不治，單親媽媽與另一個兒子重傷。

該事故發生後，警方在路口裝閃爆燈、跳動路面、減速標誌、鋸斷路口10公尺內2棵路樹，昨（13日）卻再發生重大車禍，民眾期盼相關單位找出問題，降低事故。

北港分局分局長張澤銘今（14日）上午親自會勘，針對現有不合理交通工程標誌、標線、號誌等各項設施查報管制，提請各路權機關改善。