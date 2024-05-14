奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，開展不到2周已突破3萬人次參觀，為了讓民眾一次飽覽南台灣兩大重要國際特展，奇美博物館與高雄市立美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》合作，攜手推雙展聯票，6月1日起於ibon獨家限量開賣。

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，5月2日起展出從文藝復興到印象派共50位大師、帶來52幅真跡原作，包括波提切利、拉斐爾、卡拉瓦喬、林布蘭、莫內、梵谷等，展期至9月1日。

高雄市立美術館則與英國泰德現代美術館合作《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，帶來畢卡索、安迪．沃荷、大衛．霍克尼等大師作品，展期自6月29日至11月17日。

為串聯南台灣兩大國際特展，奇美博物館與高美館特別攜手推出「雙展聯票」，民眾一路從台南到高雄，欣賞從古典藝術到當代藝術之美。雙展聯票將於6月1日起至9月1日於ibon獨家限量販售，售價700元（享82折優惠，原價850元）。

為方便民眾提早規畫參觀行程，奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》所有票券也於日前全數上架販售，包括7、8月暑假期間票券都已開放預購。民眾除事先預購票券外，也能當日現場購票並依人流狀況排隊進場。

展覽期間採預約日期、時段入場，開放時間為周一至周四上午9點半至下午5點半；周五至周日晚間延長開放，時間為上午9點半至晚間8點；全票550元、優惠票450元，另有主打深度看展的周三藝享票1500元。