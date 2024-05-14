澳洲MH-60R「海鷹」（Seahawk）直升機在黃海遭中方殲-10戰機發射照明彈攔截

解放軍4日出動殲-10戰機，自稱以「專業安全」的方式，在黃海上空投射照明彈，以攔截澳洲MH-60R「海鷹」（Seahawk）直升機。而專家認為，中方戰機不斷以危險動作攔截澳洲反潛機，顯示中國戰機拚命防守的，可能是潛艦。

《商業內幕》（Business Insider）網14日報導，澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院（National Security College）高級政策顧問伯克（Justin Burke）為澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）期刊《解讀者》（The Interpreter）所寫的文章中指出，「隱藏潛艦和謹慎進出深水區，被視為中國正持續面臨的挑戰。」因此，他指出，值得深思的是，由於澳洲直升機在偵測潛艦，還有海底均勢上扮演的要角，而成了攻擊目標。

兩年前，1架中方戰機在南海上空向1架P-8「海神」（Poseidon）反潛巡邏機投擲金屬干擾絲，至少有部分干擾絲進入巡邏機的發動機內。同年，一艘中國軍艦被指控使用雷射干擾另一架P-8。