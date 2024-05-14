人工智慧（AI）越來越發達，印度資訊科技巨擘塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）負責人K. Krithivasan表示，AI快速發展將大幅改變客服中心這種需僱用大量人力的產業，預測1年內亞洲地區的客服中心需求將迅速縮小，甚至被消滅。

根據英國《金融時報》報導，K. Krithivasan表示，雖然目前AI對於客服人員的影響還不明顯，但隨著跨國企業廣泛採用生成式AI的聊天機器人，客服中心的人力需求勢必大幅降低。

K. Krithivasan解釋，將來生成式AI能分析客戶的交易紀錄，主動解決問題，替代人工客服處理大部分工作；預測1年內亞洲地區的客服中心需求將迅速縮小，甚至被消滅。

報導指出，生成式AI對白領工作的潛在影響包含客服中心和軟體開發人員，印度有超過500萬人從事資訊科技及商業流程外包工作，將面臨重大衝擊。

1111人力銀行先前調查指出，高達9成上班族認為AI可能取代部分工作，其中4職業最危險，包括翻譯、客服、產線以及櫃台。1111人力銀行公關經理曾仲葳說明，上述工作大多屬於高度重複性任務，正好是AI擅長的工作內容，因此容易被取代；加上AI在語言處理、理解能力上不斷提升，能精準翻譯並解決客戶需求。