外送平台Uber Eats將以9億5千萬美元現金併購「Foodpanda台灣外送事業」，此併購案尚須主管機關核准，預計2025上半年完成交易。早在今年3月變傳出Foodpanda有意將台灣業務出售給Uber Eats，當時讓許多人大感意外，背後關鍵在於Foodpanda德國母公司Delivery Hero持續虧損。

Delivery Hero集團在全球多個地區以多品牌發展外送和快電商事業，但在疫情後卻面臨巨大的獲利壓力， 最大的亞洲市場業務停滯不前，也陸續採取裁員等大動作調整，該公司去年9月便透露正在談判出售新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等國家的Foodpanda品牌。

雖然台灣是外送服務利潤豐厚的市場，Foodpanda又是目前台灣外送服務市占率最高的公司，推估其在台灣的年營收約為5.5億歐元（約新台幣188億）的規模，但因母公司Delivery Hero面臨獲利，只好賣給Uber Eats，才能帶來一次性的巨大收益。

反觀Uber Eats美國母公司Uber這些年受惠疫情後乘車事業回溫，加上廣告事業壯大，去年已交出第一張獲利成績單。

市場也擔憂，如果這樁合併案成了，Uber Eats在台灣外送市場將成一家獨大，在沒有強力競爭對手的情況下，調漲外送費可能勢在必行。