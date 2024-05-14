立法院民眾黨團總召黃國昌今批，民進黨在拖時間，5月17日重中之重就是國會改革，希望那天民主進步黨不要無理的杯葛；對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，總統首次到國會國情咨文報告，各黨朝野都有責任，在合憲合規前提下，為總統第一次到國會報告憲政慣例的創造，搭建一個好的舞台，搭建穩健合理可行的好台，昨天協商過程確實大家交換意見，這是首次要共創憲政慣例，要花多點時間好好交換意見，絕對需要釐清，透過對話來實踐。

吳思瑤說，如果直接跳入安排詢答人數或時間順序都是技術層次範疇，都是容易處理，總統以民選總統身分到立院國情報告，進一步探究在野黨所在議的詢答部分的安排，確實需要好好釐清，不能一上路就走入與憲法違背的方向。

吳思瑤說明，依憲法增修條文是得進行國情報告，而沒有詢答的憲政授權，依據立法院職權行使法，針對委員提問有更多演繹，但是要清楚定位對立法院負責是行政院長，在立院備詢是行政院長，絕對不是民選總統，總統可以給予綜合回答，但不是詢答，一定要清楚釐清。

吳思瑤指出，看到藍白兩黨提出國會改革法案的修法，是要把即問即答方式予以常態化，面對第一次憲法履行也不能偏廢立法院職權行使法，民進黨願意在協商好好釐清，這些都事關重大，不能便宜行事，我們花比較多時間討論，這在台灣憲政史上是值得紀錄的時刻。

吳思瑤提到，至於周四會針對怎麼問怎麼答進一步透過對話凝聚好的做法，朝野在善意基礎上搭建起總統到國會國情報告好的舞台。