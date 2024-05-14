大陸教育部14日發布通知，將啟動基礎教育「規範管理年」行動。大陸教育部詳細列出12項基礎教育規範管理負面清單，包括嚴禁以各種方式占用學生「下課十分鐘」休息、校園霸淩行為、以及各類招生考試亂象等；並將建立監督曝光機制和聲譽評價制度，對違反學校將依法依規追責。

大陸央視新聞報導，上述行動將針對基礎教育，從安全底線失守、日常管理失序、師德師風失範等三個方面進行重點規範整治。進一步清理整治基礎教育領域存在的違法違規、違背教育規律和教育功利化短視化行為，建立健全依法管理、從嚴管理、規範管理的長效機制。

整治項目包括，嚴禁教師歧視弱勢群體學生，對學生實施體罰、嚴禁校園內發生學生欺淩行為，或教師縱容學生欺淩行為。嚴禁義務教育階段學校組織以選拔生源為目的的各類考試、嚴禁以各種方式占用學生「下課十分鐘」的休息時間。

報導稱，大陸教育部要求各地即日起啟動實施，完善細化好負面清單，全面自查整改，還將通過跨市縣交叉調研、責任督學進校、專業力量視導等方式，進一步推動落實規範管理要求。教育部將適時開展評估，回饋和通報存在的問題。

此外，大陸教育部還將建立監督曝光機制和聲譽評價制度。各地教育行政部門要暢通並公布規範辦學舉報電話、電郵、網路平台等受理管道，廣泛接受學生家長等社會各界對學校辦學行為的監督。

報導表示，建立曝光台後，將對經查證屬實的學校違法違規辦學行為進行公開通報批評。加強監督力量建設，通過家長委員會、特邀監督員等方式，加強對學校辦學行為的日常監督

報導強調，大陸教育部還要求各級教育行政部門要探索建立基礎教育辦學治校聲譽評價體系，如實記錄各地教育部門和學校的不規範辦學治校行為，對發生重大安全事故、引發重大輿情、造成惡劣社會影響的事項單列顯示。

大陸教育部要求各級教育行政部門加大對違反負面清單規定、觸碰底線紅線的辦學行為懲處力度，依法依規嚴肅追責。對於漠視學校違規行為、敷衍塞責、處置不力的教育行政部門，由上級教育行政部門督辦問責。