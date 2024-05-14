由王偉忠監製並主演的舞台劇《謝謝大家收看》台北演出5場票房完售，笑聲與淚水齊飛，好評不斷。曾國城、唐從聖、卜學亮、楊千霈、黃大煒、李亞明、趙正平、陳漢典 、Vicky、網紅娘娘、黃暐瀚、黃靖倫、愛雅等藝人都到場看了演出，但他們全讓王偉忠弄哭了！

《謝謝大家收看》以王偉忠這輩四年級生的人生為背景，有親情、愛情與友情，也融 入台灣電視圈的發展史，許多藝人朋友看完都覺得很感動。前主播岑永康覺得這齣戲的情緒環環相扣，串起幾個世代的記憶，感人情節讓他的「乾眼症」獲得完全滋潤。曾國城覺得劇本用幾個事件串起了王偉忠的人生，是一個特別深刻好看的「王偉忠式喜劇」，他埋怨怎麼找郭子乾演中年王偉忠，毛遂自薦，自己其實跟王偉忠比較像！

楊千霈曾與王偉忠合作《住左邊住右邊》，她哭紅眼眶對王偉忠喊話：「台灣演藝圈如果沒有你，會是何等的枯燥乏味！可是我明明漂漂亮亮的出門，卻被你搞成這樣！」她感動得一直笑也一直哭，發現普通面紙太不夠力，幸好坐在旁邊的朋友身上帶著餐巾紙，吸水性超強。楊千霈很感謝王偉忠當年給身為新人的她許多機會，「很多人誤會偉忠哥是我的經紀人，實際上就像《謝謝大家收看》的劇情，只是因為偉忠哥愛給新人機會。聽說偉忠哥要做銀髮族的喜劇，我已經夠老，可以開始準備了！」

李亞明、李玉璽父子也都去看戲，李亞明讚許王偉忠真的把所有功夫都施展出來，「 過去他用幽默帶給大家歡笑，這次是用幽默帶給大家感動。」 《謝謝大家收看》12／27-12／29於台中國家歌劇院演出，明年3月於高雄演出票券預計於5月下旬啟售。