以翁嫌為首的販毒集團，涉嫌長期於嘉南地區販售毒品給中下游藥腳，保安警察第三總隊第二大隊獲報後，在嘉義、台南市區分別拘捕翁嫌等3人到案，其中查獲以「鐵觀音茶葉袋」包裝的k他命，內層真空袋竟另有QR Code的認證碼，研判販毒集團事先以認證碼作為毒品交易信號，全案詢後將3人移送偵辦後均遭裁定羈押。

保安警察第三總隊第二大隊接獲情資，以翁嫌為首的販毒集團長期於嘉南地區販售毒品予中下游藥腳，從中賺取大量不法利益，經專案小組密集跟監蒐證，發現販毒集團成員於去11月開著行動運毒車，出沒於嘉義市區銷售毒品，於嘉義市西區一處路口持票攔停車輛，喝令駕駛下車受檢，當場於運毒車內緝獲10.143公斤的10包「鐵觀音茶葉袋」包裝k他命、真空封膜機、封膜袋數包等證物，並逮捕駕駛26歲吳嫌到案。

警方表示此次查獲「鐵觀音茶葉袋」包裝的k他命毒品，內層真空袋竟還有QR CODE的認證碼。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方表示此次查獲「鐵觀音茶葉袋」包裝的k他命毒品，內層真空袋竟還有QR CODE的認證碼。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

專案小組循線追查，毒品放置於28歲的鄭姓共犯的住處，並於今年1月在台南成功逮人，並再緝獲1包大麻花毒品、毒品咖啡包數包等證物，再溯源查出上游為43歲的翁姓主嫌，由於翁得知共犯陸續遭逮，他四處躲藏，警方於4月在嘉義逮到人，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送3人至嘉義地方檢察署偵辦，均遭聲押獲准。

警方表示，此次查獲「鐵觀音茶葉袋」包裝的k他命毒品，內層真空袋竟另有QR Code的認證碼，研判販毒集團為防止黑吃黑，事先以認證碼作為毒品交易信號，已確保毒品的純度與價格，但種種作為仍躲不過警方法眼，於千萬元毒品流入市面前成功破獲。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！