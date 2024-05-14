百日草一朵比一朵開的更高，故又得名「步步高」。（新北市高灘地工程管理處提供／張鎧乙新北傳真）

隨著春夏交替，新北河濱公園迎來百花齊放的美好時節。在新北市高灘地工程管理處精心打造的新北大都會公園幸福水漾園區，一片近3公頃的花海正在綻放，吸引市民前來一探究竟。

今年的花海以「春遊少女的秘密花園」為主題，以柔和的波浪狀圖騰為造型，已有6成以上的花朵盛開。主要以百日草為主體，這種花又被稱為「百日菊」或「火球花」，其花期長且喜高溫，花語更是寓意著步步高升。此外，還有大波斯菊點綴其間，營造出如同糖果般繽紛的氛圍。特別在辰光橋下一隅，種植碩大的繡球花及精緻的孔雀草，為整體景觀增添了豐富性。

在花海盛開的同時，許多攝影愛好者也紛紛前來捕捉花朵盛開、鳥兒翩翩起舞的美麗瞬間。扇尾鶯科的「黃頭扇尾鶯」與「褐頭鷦鶯」在花叢中築巢，為這片花海增添了生機與活力，而它們清脆的鳴叫更彷彿為這美景配樂，讓人彷彿置身於仙境中。

高灘地工程管理處長張修銘表示，花海每年吸引著眾多市民前來賞花遊憩，以及攝影愛好者駐足捕捉美景，為公園增添了繽紛絢爛的色彩。預計花期將持續至6月中旬，歡迎市民朋友們趁著傍晚涼風或假日時段來一場賞花賞景的盛宴，並記得留下珍貴的照片作為這次美好時光的紀念。