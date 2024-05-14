前台北市長柯文哲3大案爭議持續延燒，柯13日晚間還直播親上火線說明。民進黨台北市議員林延鳳揭露，北士科基地第2次流標後，新光人壽建議放寬財團法人，以讓新光醫院參與投標，柯也決行照案通過，最終遭當時的政風處科長擋下，但科長隨即在第3次招標前調職。地政局回應，因當時已流標2次，因此市府放寬廠商資格認定。

林延鳳說明，新壽在2020年7月22日、8月14日，也就是北士科第2次招標期間申請釋疑，因應當時標規中「智慧健康關聯產業」有20％樓地板面積之基準，為讓新光醫院參與標案，並有足夠時間向衛福部申請核准，因此建議產發局將財團法人納入投標人資格及延長招商期間。

她說，產發局雖未就等標期予以延長，但同意「一併開放財團法人與社團法人投標」，案經時任產發局長林崇傑、地政局長張治祥、副祕書長林育鴻、祕書長陳志銘及副市長黃珊珊確認後，送到柯文哲手中照案決行。

林延鳳說，最終遭政風處科長擋下，被指「若同意放寬投標人資格之前提下，無論維持或延長等標期，均有不同立場之質疑。如維持現有等標期，或有其他潛在投標人備標時間不足之質疑；然如延長等標期，或易遭致有獨厚特定申請人之質疑。」最後建議結論為「建議本案維持原公告條件與等標期」。

她質疑，而當時政風處科長阻擋而導致最終結果生變，該科長及當時產發局政風主任，都在第3次招標啟動前夕雙雙調職，其中恐有秘辛。

林延鳳批評，而新壽在當年7月22日的提問未獲得解釋，竟還在8月14日第2次提問的公文中寫出，「目前未收到貴府之公文回覆」，態度十分囂張。

產發局副局長吳欣珮回覆，第2次公告招商時有申請人提出釋疑，希望放寬財團法人有參與投標的資格及延長等標期，因一般醫療機構大部分是財團法人組織，顧問公司針對釋疑部分有研擬意見，市府也召開跨局處會議，當時方向上是建議放寬財團法人參與投標資格，但等標期並沒有給予延長。

她說，因牽涉到部分招標條件的變更，因此會政風單位，政風單位提醒如果要放寬資格但等標期沒有做相應調整，不管延長與諷可能都會有疑慮，因此建議維持原本的條件，後來也依政風提醒，維持原本招標條件。

地政局土地開發總隊長黃群說，第1、2次招商有限制健康智慧醫療的比例，第1次30％、第2次20％，招標過程中有廠商提出釋疑盼放寬財團法人，因當時已流標2次，市府對廠商資格認定進行放寬作業。