美國總統拜登最新簽署行政命令，強制一家具有陸資背景的虛擬貨幣公司在120天內出售其在懷俄明州鄰近空軍基地兼核武庫的房產，並移除房產中的部分設備。

白宮方面在當地13日表示，該家名為MineOne Partners的挖擴公司，前年買下懷俄明州距離華倫空軍基地（F.E. Warren AFB）僅1.6公里的一處房產，「此外資房地產距離戰略導彈基地和美國陸海空核三位關鍵設施如此靠近，且存放著來自外國的設備，很可能藉此進行監視窺探活動，對美國國家安全構成威脅。」

據了解，此次強制出售的命令由美國外資投資委員會（CFIUS）提議，擔任委員會主席的美國財政部長葉倫發表聲明指，MineOne Partners前年買下有關房產時並未通報，CFIUS收到舉報後才得知。CFIUS將確保外國投資不會危害美國國家利益，尤其是當房地產交易，以及那些特定設施和科技可能讓美軍機密設施陷入風險。