三立藝能簽約藝人祐誠嶄露頭角，從主持、戲劇演出，到現在擔任「三立嚴選」直播主，在公司的安排磨練學習下，已完全適應成為電視人。他表示，以前守在電視前看《完全娛樂》播出，現在則手機無空間時間限制，更即時，透過一個7吋視窗，1人open mic 脫口秀！讓大家感受到角色下藝人的真實感，直呼：「很過癮，觀眾也直接互動。」

祐誠在三立嚴選擔任直播主，也參與第一次直播及年貨大街，他不緊張，而是會有一種很興奮的使命感。他之前看過許多網紅直播帶貨，包括藝人前輩陳昭榮，每次看他們賣海鮮，一出手業績就呱呱叫；而現在自己也成為直播主，祐誠說，自己的觀眾是真的從0人開始培養，想起以前當街頭藝人時期，用盡全力，讓每個停留的帥哥美女們，願意多停留一秒，「其實人流就在，但要看你怎麼發揮留住」。

祐誠的興奮是來自於被直播觀眾誤認成宋仲基，但因之前拍時代劇，剃光頭又吃胖5公斤，開台第一天就被大家講像張立東，後來拍完留回頭髮，恢復正常體重之後，直播間留言就變成宋仲基，即使是觀眾抬愛，他還是希望有機會能和宋仲基一樣成為國民老公。