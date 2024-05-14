高雄市長陳其邁今（14）日說，看到8、90歲退休老員還在煩惱房子的事，「我也很不捨」，已責請副市長林欽榮與中油、居民再討論幾項可行性方案，要大家再等等。（柯宗緯攝）

中油高雄煉油廠旁的宏毅、宏榮員工宿舍居民僅有地上權，長期爭取居住正義，盼取得永久使用權，但爭議長年無解。高雄市長陳其邁今（14）日說，看到8、90歲退休老員工還在煩惱房子的事，「我也很不捨」，已責請副市長林欽榮與中油、居民再討論幾項可行性方案，要大家再等等。

位於楠梓區的宏毅、宏榮、宏南等地是中油員工附屬宿舍群，現有1157戶，住戶約4000多人，後勁勞宅自救會長期訴求「居住正義、轉型正義、永久使用權」。

高市議員陳善慧今日質詢時關心此案，他指出，中油退休員工在那居住5、60年，但中油一直逼迫他們搬遷，要求市長盡速召集經濟部、中油、居民等單位協商中油宿舍區未來何去何從。

陳其邁答詢時指出，2周前，他與宏毅、宏南、宏榮3里里長座談過，那天結論是，慢慢談大家會有比較多的共識，怎麼樣確保居民的居住權利，包括市府介入協調中油、居民雙方，就公辦都更精神，讓中油退休老員工及眷屬能夠擁有土地、房屋，以他們擁有的財產作為都更計算的基礎，這些是比較技術性問題。

陳其邁表示，將責成副市長林欽榮召集中油公司、幾個里的里長，再來討論幾個可行性方案，再跟居民說明，現階段居民住在這邊，市府要把他們的生活照顧好，至於長遠方案不急著這1、2個月定案，要先凝聚共識，這個計畫可能才推動下去，希望各界再給一點時間，會盡最大努力撮合雙方。

陳其邁直言，除了台積電設廠，中油周遭發展非常快，相對而言，中油的退休長輩員工年紀也愈來愈大，他希望能夠把他們生活照顧好，「有人8、90歲還在煩惱房子的事，我也很不捨」，強調會將方案弄得更完整些，再與中油退休員工做說明。