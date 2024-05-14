第16任總統副總統交接小組今天公布新任人事案，國安會諮詢委員由現任諮詢委員傅棟成、黃曙光留任；現任總統府副祕書長黃重諺、前總統府副祕書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮詢委員。現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任，前民進黨副祕書長林飛帆候任國安會副祕書長。

現任總統府副祕書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副祕書長；總統府發言人由前三立主播、賴清德競選總部發言人郭雅慧，以及民進黨國際部主任、發言人李問接任；國史館館長由現任館長陳儀深留任。

交接小組表示，張惇涵為現任總統府副秘書長，曾任總統府發言人、蔡英文總統辦公室主任、桃園市政府新聞處處長等職，熟稔總統府事務，並長期襄助總統、副總統諸項業務；何志偉曾任立法委員、台北市議員，並多次擔任外交及國防委員會委員，推動國防自主、加強國防戰備，戮力推動跨黨派國會外交事務，為立法院跨黨派外交聯盟重要幹部。

此外，候任總統府發言人郭雅慧為賴清德競選總部發言人，曾為三立電視主播、《台灣亮起來》節目主持人兼製作人，並足踏五大洲製作國際新聞專題《消失的國界》，主持多場大型活動，包括兩屆總統府國慶大典。二十年新聞資歷，多次入圍、榮獲知名獎項如吳舜文報導獎、現代財經新聞獎、文創產業報導獎等。李問為現任民進黨中央黨部國際部主任、發言人，並曾任職《台北時報》記者。

國史館由現任館長陳儀深留任，陳儀深長年專精史學，出身中研院史學研究員，曾任政治大學臺灣史研究所副教授，以及臺北大學公共行政暨政策系兼任副教授，研究領域遍及近代中國政治思想史、台灣戰後時期政治史、二二八事件史、戒嚴時期政治案件研究等。

國安會諮詢委員方面，傅棟成為現任諮詢委員，畢業於國立台灣大學經濟系碩士，曾任海基會副董事長、陸委會副主委、陸委會經濟處處長等職，在兩岸議題方面有深厚背景及經歷；黃曙光為現任諮詢委員，曾擔任潛艦國造小組召集人，是國造潛艦的重要推手，曾任國防部參謀本部參謀總長、海軍司令部司令、海軍艦隊指揮部指揮官等職，具專業國防背景；黃重諺為現任總統府副秘書長，曾任總統府發言人、民進黨中央政策會首席副執行長、青年部主任、新聞輿情部主任等職，深耕國安戰略溝通領域。

馬永成曾任上報副社長，總統府副秘書長、總統府機要秘書、臺北市政府副秘書長等職；李育杰為中研院資訊研究所資訊科技創新研究中心資通安全專題中心執行長，曾任NSTC國家科學及技術委員會辦公室副執行秘書、行政院科技會報辦公室副執行秘書、國立臺灣科技大學資訊工程學系特聘教授等職，深具科技、資安等專業領域背景。

姜皇池為英國倫敦大學瑪麗皇后學院國際法法學博士、美國華盛頓大學法學碩士，曾任國立台灣大學法學院副院長、教授，專精國際公法、國際人權法、國際組織法與國際海洋法等，出版多本著作、發表多篇論文，專業背景無人出其右，為法學界中翹楚。

國安會人事方面，徐斯儉為現任國安會副秘書長，曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，歷練完整豐富，熟諳外交、兩岸政治等事宜；劉得金畢業於陸軍軍官學校、美國國防大學國防產業學院國家資源戰略碩士，曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，學經歷豐厚，熟稔國際軍事事務與分析；林飛帆為現任新境界文教基金會董事、前民進黨副秘書長。任民進黨副秘書長期間，負責國際事務、中國政策、政策協調等工作，熟稔國際政治與關係、台灣國家安全，過去曾多次赴不同國家，與各國政府、智庫針對台海與國際局勢進行交流，如前往印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）論壇、赴美國戰略與國際研究中心參與研究，同時至今仍與各國民主運動者，如香港行動者、東南亞公民社會與歐美人權工作組織等保持高度交流與合作。

交接小組表示，總統當選人賴清德盼借重兩位總統府副秘書長、發言人的完整歷練與專業，襄助總統府秘書長推動各項業務，並持續與社會溝通，即時向國人說明總統府相關政策與事務。另，總統當選人賴清德十分重視國家安全事務，盼兼具豐厚資歷與專業能力的國安會整體團隊，持續襄助總統、副總統推動各項國防、外交、兩岸等重大政策。