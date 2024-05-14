總統府新任副秘書長由前立委何志偉接任，至於外界關心出線原因？黨政人士表示，何志偉畢業於美國南加州大學公共行政碩士，曾任立法委員、台北市議員，從政超過十餘年，資歷完整。立法委員期間長年專注外交國防委員會，在國防與外交事務上多有建樹，包括推動國防自主、捍衛國防預算，並於擔任外交國防委員會召委期間，完成秘密會議法制化，要求委員與會機密會議時，不得攜帶通訊設備、須簽具保密切結書等，完善委員會規定，防堵國防機密遭外洩。

另，據了解，何志偉推動國會外交同樣不遺餘力。時任立法委員多次拜會日本、美國、法國、帛琉等政要，並擔任前美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）二度訪問台灣參與全球台商經貿論壇時的籌辦人之一、主辦首次美國哈佛大學費正清中國研究中心與立法院座談會，邀請多位美台學者與會，分析美中台局勢。同時，何志偉亦擔任台美國會議員聯誼會副會長，是立法院跨黨派外交聯盟的重要幹部與主要推動者。

此次銜命出任總統府副秘書長，正是看中兼具地方民代資歷與國防外交專長，深諳基層聲音與推動國防外交實務經驗，盼以副秘書長之姿，對外扮演與社會溝通、傾聽國人聲音的重要橋樑與樞紐，對內則襄助秘書長推行各項府內事務與政策。此外，何志偉的出線，加上留任副秘書長張惇涵、兩位候任發言人郭雅慧、李問等，此一人事佈局，六、七年級生拔擢接下重任，也被視為中生代人才接棒，傳承與培力意味濃厚，備受外界關注與肯定。