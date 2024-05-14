今年夏天高雄市政府隆重推出「濱線啓程－哈瑪星再出發」豪華企畫！將限定重啟濱線火車復駛，讓已經停駛16年的「高雄港站」火車重新再上軌道行駛，且多元利用火車的車輛空間，將以不同形式及用途重新賦予列車新的生命力，打造高雄百年工業港口現代化歷史與當代同步前進的可貴場景。

今年盛夏將限定重啟濱線火車復駛，讓停駛16年的高雄港站再度有火車行駛。（圖／高雄市文化局）

近期位於駁二大草原旁的「哈瑪星鐵道文化園區」熱鬧非凡，引起鐵道迷熱烈關注，許多火車一一回到園區暖身，準備迎接暑假高雄市政府所推出的「濱線啓程-哈瑪星再出發」！邀請大家回到高雄現代化發展的起點，搭乘歷史專列火車，在現代化輕軌旁，共同回憶過往高雄港的繁忙與哈瑪星的繁榮，見證高雄百年現代化風華。

「嘟嘟車」為2003年起行駛於高雄臨港線區段，當時可窺探當時剛被打開圍籬的港區，後來因輕軌工程的闢建於2006年停駛。（圖／高雄市文化局）

高雄市長陳其邁指出，高雄從小漁村躍升為國際港口工業大城來自20世紀初期的築港，而鐵道「濱線」、「臨港線」則是打通城市任督二脈的重要關鍵，故讓哈瑪星鐵道文化園區軌道上的火車動起來，是十幾年高雄各界大家努力的成果，對高雄獨具意義。克服眾多困難，終於在今年我們讓火車再度行駛在原來的軌道上，其中嘟嘟火車更是許多老高雄人的回憶，邀請大家今年暑假來高雄，一同體驗百年「濱線」重新啓程的重要時刻。

守車吊運至鐵道園區內。（圖／高雄市文化局）

文化局局長王文翠表示，為了達成此次的鐵道復駛，陸續調集歷史上曾行駛的火車回家，文化局展開了一場全台火車「大搜尋」，超過半年的時間洽詢全國火車相關單位尋找火車，最後從台北鐵道博物館、台中龍井廢車場、屏東潮州機廠等地將火車接回高雄。今年夏天將「嘟嘟車」（柴聯自強號列車）、「守車」、「敞車」與「油罐車」4個不同車型，總計8輛車回到園區，同時把園區內3台蒸汽機車及1輛煤斗車脫漆生鏽部份進行內外塗裝整理，各式車輛將規劃為復駛列車、商業進駐空間、靜態展示及表演場域等多元用途，要讓大家來到高雄體驗一場綿延百年的火車盛會。

今年盛夏將限定重啟濱線火車復駛，讓停駛16年的高雄港站再度有火車行駛。（圖／高雄市文化局）

濱線復駛除了回歸高雄港站做為貨運專用車站的歷史核心，各車型的任務亦大不相同。「守車」附有剎車的軔機裝置，並有狹小的車長室，供車長或乘務員辦公和休息的專列；「敞車」沒有頂篷，用來裝運無需加封保護、不怕水濕、不易燃燒之貨物，曾為台鐵貨物運送車輛最普遍的車型之一；「油罐車」是用來運送汽柴油等液體的貨車；「嘟嘟車」則是2003年起行駛於高雄臨港線區段，白色的彩繪列車塗裝搭配內部販售麥當勞餐點，同時可窺探當時剛被打開圍籬的港區，在2006年因輕軌工程停駛前，是老高雄人的熱門行程。

各式火車在夏天將重新齊聚於哈瑪星鐵道文化園區，體現百餘年鐵道的風華歲月。歡迎所有鐵道迷密切關注高雄市政府文化局官網與 文化高雄-高雄市政府文化粉專，獲得最新的相關資訊。