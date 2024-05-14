送給長輩及身障者最好的禮物！為鼓勵長輩及身障者多多外出活動及減少自駕風險，高雄市政府社會局表示，自2024年5月21日起，凡市民持高雄市敬老卡或博愛卡搭乘台鐵列車，只要起訖站其中一站為高雄市轄內的車站，即可使用社福點數扣抵車資，每趟次最高扣抵50點（元）。（高雄市政府社會局提供／林雅惠傳真）

送給長輩及身障者最好的禮物！為鼓勵長輩及身障者多多外出活動及減少自駕風險，高雄市政府社會局表示，自2024年5月21日起，凡市民持高雄市敬老卡或博愛卡搭乘台鐵列車，只要起訖站其中一站為高雄市轄內的車站，即可使用社福點數扣抵車資，每趟次最高扣抵50點（元）。

高雄市敬老卡、博愛卡自2024年1月起已擴大使用範圍，敬老卡除未限額免費搭乘高雄市公共車船及輕軌外，再加碼每年1200點社福點數，可搭乘高雄捷運及特約計程車；博愛卡則每月有900點社福點數可使用於前述各項交通運輸工具，讓長輩、身障朋友外出更方便、安全。

社會局表示，為鼓勵長輩及身障者多多外出活動及減少自駕風險，高雄市敬老卡、博愛卡可搭乘多元運具，市府並積極與國營台灣鐵路股份有限公司商討建置高雄社福卡專用模組，提供多一種交通選擇。

目前台鐵票卡系統已建置完成，並經測試通過，自2024年5月21日起高雄敬老卡及博愛卡社福點數可搭乘臺鐵列車每趟次最高扣抵50點（元），點數用畢仍有半價優惠。

社會局說明，持高雄市敬老卡或博愛卡搭乘台鐵列車，起訖站其中一站須為高雄市轄內之車站才可使用社福點數扣抵車資，包含大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、新左營、左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、高雄、民族、科工館、正義、鳳山、後庄及九曲堂等18站。

另依國營台灣鐵路股份有限公司公告，敬老卡及博愛卡可搭乘列車比照電子票證適用範圍，除觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他該公司指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不得搭乘外，其餘不限搭乘車種，如搭乘對號列車則不另行劃座。

另社會局提醒因台鐵票機並無設定社福點數功能，如敬老卡及博愛卡持卡人自2024年1月起尚未完成過卡取得社福點數，搭乘台鐵前請先搭乘本市公車（船）、輕軌、捷運，出站刷卡後即可取得社福點數，或至各區公所、捷運站服務台及社會局（老人福利科、身心障礙福利科）過卡取得社福點數。已取得社福點數之民眾免再次過卡喔！

社會局指出，符合申辦敬老卡、博愛卡民眾可持身分證、近一年內2吋照片1張、印章及戶口名簿（55至64歲原住民須附）至高雄市各區公所或社會局申辦，初次製卡費用由市政府補助。