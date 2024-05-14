有「愛」能防失智。泌尿科醫師程威銘表示，有研究顯示，不論老年男性或女性，過去1年有性行為者，未來大腦認知功能退化程度會較低，且有助記憶功能，尤其是語言的流暢度，因此若想預防失智，建議大家活到老「做」到老，而且還能降低憂鬱與壓力。

程威銘在臉書粉專PO文指出，一篇2016年研究就顯示，不論老年男女，過去一年有性行為者，未來大腦認知功能退化的程度會較低，性生活對於老年男性的推理與記憶功能都有幫助，但對老年女性而言，性生活似乎只對記憶功能有益。

程威銘指，後續的追蹤研究更顯示，至少1周1次的性生活，能夠高度預測大腦認知功能的改善，尤其是語言的流暢度。因此如果想要預防失智，除了上桌摸兩圈打打麻將之外，不妨也上床做做愛。

程威銘指，規律的性生活還能增加自信、降低憂鬱、焦慮與壓力。2019年的一篇論文就發現，性生活中的親密感，能讓男性與女性血中的壓力荷爾蒙「腎上腺皮質素」的濃度回到正常值。性行為也會促進大腦分泌催產素與腦內啡，這些也都有降低壓力的效果，甚至還可以改善失眠，緩解疼痛。

程威銘指，2013年的研究發現有60%的偏頭痛能在性行為中獲得緩解。總而言之，年輕的時候做愛是「做開心」的，但有了一定年紀，仍然不要輕易放棄性生活，因為這時候做愛是「做健康」的。希望大家「活到老，做到老」。