2011年「真善美」自治互助聯誼會利用老鼠會手法、吸收2萬會員、吸金19億元，集團成員歐姓及王姓男子等人2013年另起爐灶成立「非凡聯誼會」，吸金3億多元也遭逮，成員遭判4年至8年2月確定。其中，擔任處長的歐男願意與被害人和解且吐出犯罪所得共百萬元，高雄高分院更一審14日改判歐男緩刑，可上訴。

王男與莊姓妻子、均曾是「真善美自治互助聯誼會」會員，該會2013年遭檢警查獲後，兩人循相同模式、另成立「非凡聯誼會吸金」，找來何姓女子擔任執行長，歐男與張姓男子則擔任幹部招募會員，推出年報酬率為20.41％至220.8％不等的互助會方案，利用內部晉升、獎金制度，鼓勵會員不斷投入資金或招攬他人加入互助會。

「非凡聯誼會吸金」成立不到1年就遭檢警破獲，當時僅吸金8652萬元，王男等人並未因此收手，私下繼續吸金，截至2016年，吸金總額上達2億1890元。

由於歐男表現佳，不但升任處長，2015年起還掛名互助會會首，但2016年2月，歐男見紙包不住火，主動至高雄市調查處自首，揭露該會遭搜索後、繼續吸金的非法行為。

一審判歐男等人4年6月至9年不等，二審審酌集團成員均坦承犯行，改判緩刑、8年2月不等，歐男獲判1年10月、緩刑5年。

案經上訴，歐男被認定參與犯罪程度低，願意賠償部分被害人且和解，經最高法院審理後，認為歐參與吸金金額有疑慮，發回更審，其餘人則判刑確定。

更一審調查，歐男認定參與吸金僅6317萬元，參與程度低，且已賠償被害人41萬元，並繳回50萬元犯罪所得，改判2年、緩刑5年，可上訴。