「秦小姐豆漿延吉店」遭民眾爆出苛扣員工薪水、任意資遣一事，本該替員工投保的勞健保1項都沒保，該給的薪資，也以動作太慢等理由扣取不等金額，國定假日也未按照勞基法計算加倍薪資，上班天數及時數更是一般人的好幾倍，讓員工親友看不下去出面討公道，勞動局表示，雙方已私下和解。

秦小姐豆漿店位於小巨蛋附近，是許多老饕必吃的早餐店，但該店卻被爆出未對員工提供勞健保，還以各種形式苛扣員工薪資、任意資遣，據了解，「秦小姐豆漿延吉店」於人力銀行開出5萬薪資，主要負責店內送餐、備料及洗碗，但員工要從每天凌晨4點半上班，下班時間常被凹，曾連上31天班明顯過勞，有次加班返家途中騎車跌倒自撞，事後因骨折需要休養，卻被店家任意資遣。

勞動局科長洪三凱表示，勞動局於4月8日受理勞工勞資爭議調解，並於4月22日及5月3日進行2次調解會議，但雙方對於調解內容無法達成共識。而後因勞工與秦小姐豆漿店私下和解，因此撤回申訴。

勞動局說明，其他關於未幫勞工投保勞保部分，歸屬勞動部勞工保險局權管，健保部分歸衛生福利部中央健康保險署權管，但勞動局仍建議雇主應依法投保相關保險，避免影響勞工權益。