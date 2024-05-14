不少廠商都提供優渥的薪資福利搶人才，為即將畢業的新鮮人及金門地區求職者搭建求職平台，迅速接軌職場。(圖／金門就業中心提供)

2024年金門地區最大規模的「校園徵才博覽會」將於明(15)日上午10點在國立金門大學體育館盛大登場！主辦單位表示，今年邀集金門及台灣地區共計57家廠商，提供500多個工作機會，甚至還有廠商開出65K的高薪搶人才；另為鼓勵同學、鄉親踴躍求職，凡在現場投遞履歷，就有機會抽中Swtich、藍芽音響、便利商店禮券等多項好禮，歡迎有求職或轉職需求的民眾前往應徵。

因應畢業季求職及廠商之求才需求，勞動力發展署北分署今年再度與國立金門大學攜手合作，辦理金門地區規模最大的徵才活動「2024校園徵才博覽會」，明天上午10點至下午4點，將在國立金門大學體育館舉行，為即將畢業的新鮮人及金門地區求職者搭建求職平台，迅速接軌職場。

勞動力發展署北分署表示，這場就博會邀集金門與台灣知名企業參與，共有57家廠商、逾500個工作機會，提供在地求職者及想跨區就業民眾多元選擇機會。金門地區廠商包括昇恆昌免稅店、星巴克、家樂福、屈臣氏、Mia C'bon超市、統一超商、全家便利商店、爭鮮壽司、摩斯漢堡、麥當勞、元大證券、煒盛環科、金城公辦民營托嬰中心、雄獅旅行社等，職缺種類多元，不少廠商除了正職、兼職工作，也提供就學期間實習機會，煒盛環科的工地主任開出65K高薪搶人才，昇恆昌免稅店安全勤務員、金城托嬰中心主管人員薪資都在45K以上；還有台灣本島跨域求才的廠商華泰電子、饗賓餐旅、萬芳醫院、伊甸社會福利基金會、環亞機場貴賓室、雲品國際酒店等積極徵才。

北分署另指出，這場徵才活動還特別邀請GCDF全球職涯發展師，現場提供履歷自傳健診服務，一對一為求職者打造耳目一新的履歷，有需求的求職者請先到金門大學就業輔導暨校友服務中心預約。當日金門就業中心在現場設立專區，為青年、中高齡、婦女、身心障礙者提供就業服務，說明就業資源並推薦適合的職缺面試。

北分署提醒，為了加速現場面試效率，求職民眾可先上該分署官網tkyhkm.wda.gov.tw，從下載專區中下載求職登記表，預先填妥後在活動當天攜帶到現場參加面試，若需面試多家，現場還提供影印服務。活動詳情及職缺歡迎洽詢金門就業中心082-311119。