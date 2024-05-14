台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」成員一粒（趙宜莉），近日在媒體版面上爆紅，甜美外型甚至紅到日本，被讚為「奇蹟美貌」。一粒日前受訪坦言，面對網路上的正面、負面意見，都已經調適得還不錯；而先前被討論的「膚況問題」，她也直接吐露自己的心情！

一粒喜歡表演，雖然不是科班出身，但剛好有加入啦啦隊的機會，沒想太多就去嘗試了。而自她爆紅後，就有網友挖出她大學時期的照片，模樣跟現在相較青澀許多，一粒說：「我覺得沒有什麽好遮掩的，我以前就長這樣，沒什麼好走心。」

一粒期許自己能更進步。（FILA提供）

一粒是個報喜不報憂的孩子，除會快速轉念外，也不想讓家人擔心，很多事情都自己消化。家人們看到她瞬間成為球場焦點後，反倒是很擔心她的人身安全，還好公司很照顧她們，外出都會細心陪伴，沒有太多問題。

被問有無意願跨足演藝圈？一粒謙虛說：「我想要慢一點，還在試哪一條路比較適合我，但不排斥跨演藝圈。」直言想先學多點技能，之後的計畫就看公司安排，「只希望自己有一技之長後再來，會比較有信心」。一粒認為演藝圈內的前輩都是值得學習的對象，只要能合作都很榮幸。

而她先前因為一張「皮膚長疹子」的照片被網友討論，一粒說，因為從小皮膚敏感，只要曬太陽就比較容易起疹子，現在有看醫生、吃藥調整，預計之後會去看中醫調身體，無奈說：「只要曬到太陽就會全身起疹，會很癢，但身體比較冷卻後就會退了。」表示有努力在找方法，希望可以快點解決皮膚問題。

談起擇偶條件，一粒覺得外表「順眼就好」，「我看感覺，但要幽默」，球團沒明定禁愛令，可是她認為一切順其自然，沒想太多。一粒身高158公分，體重僅有40公斤，常被說要多吃一點，她趁訪問趕緊澄清：「我都有在吃！1次1個便當是基本，可能基因問題，骨架小，吃不胖。」