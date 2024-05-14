「中國駐菲律賓使館」微信公號消息，中國和菲律賓兩國執法部門5月14日再次合作遣返160餘名在菲從事離岸博彩的中國大陸公民。這是中菲兩國開展國際執法合作取得的又一標誌性重大戰果，充分彰顯了兩國聯合打擊藏匿於離岸博彩業內的詐騙、綁架等犯罪活動的堅定決心。

中國法律禁止任何形式的賭博活動，包括網路博彩、中國公民出境賭博、在境外開設賭場並招攬中國公民參賭等行為都是違法的。中國政府一向嚴厲打擊賭博。中國駐菲律賓使館將繼續加強與菲方的務實執法合作，支持菲方早日徹底解決離岸博彩業相關頑疾。

據悉，菲律賓外交部副部長多明哥9日甫宣布，將從本周開始對中國大陸公民實行更嚴格的簽證管制。理由是發現了導致外國人非法入境和逾期居留的欺詐性移民申請，並澄清新措施主要是為了打擊欺詐行為，「並非針對國家安全問題」。此一政策調整同時也將保護那些成為離岸博彩營運商（POGO）受害者的中國公民。