資深玉女姚黛瑋在靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》中，穿道袍飾演男主角蔡凡熙的「住持媽媽」，她念兒子如念經，希望有通靈能力的兒子接下家業當道長，她透露拍攝時竟在停屍間外遇到阿飄。

姚黛瑋劇中飾演蔡凡熙的媽媽，丈夫過世後，一肩扛起家裡經營的宮廟及照顧兒子的責任，有幾場戲要跟隨道長去荒郊野外驅邪，姚黛瑋開拍前特別跟劇組安排的宗教顧問，土城善息堂院長、中國禪和道教會理事長李聖玄上課。她表示，起初知道要上課還有點害怕，因為對道教的印象，就是神鬼與拜拜，「不過我是學心理學的背景，對超自然的神學也蠻感興趣，心存尊重與好奇開放的態度，更深一層認識了正統道教。」

姚黛瑋演蔡凡熙的「住持媽媽」，念兒子如念經。（逆光電影股份有限公司提供）

在拍攝過程，姚黛瑋竟碰到靈異事件，某天拍攝醫院戲，她坐在一處轉角位子等待，突然眼角瞄到有個穿黑色牛仔褲的下半身從旁邊經過，往停屍間方向過去，姚黛瑋形容：「那是一個很長的走廊，當我抬頭轉過去看，竟然沒有看到任何人，那個距離應該還沒走到底，但就沒有看到人了。」至今想來仍有點毛毛的，她雖不迷信，但相信身上帶有能量，「我常開玩笑說我是仙姑也是小巫婆，會準備一些護身符或保平安的香氛，到任何地方拍戲，都會在心裡打招呼以表尊重。」

許久未參與戲劇演出的王靜瑩飾演陳庭妮的媽媽，兩人都是模特兒出身，站在一起毫不違和，陳庭妮開心說，這是第二次跟靜瑩姐合作，距離上次可能相隔有8、9年，「再見面很開心，覺得她都沒變，一樣年輕漂亮！」王靜瑩也大讚：「庭妮是個聰明漂亮貼心的女生，我們最像母女的地方應該是個性都很開朗，在拍攝現場也會互相關心對方。」王靜瑩本身有兒子，透過角色多了個女兒，她分享說：「兒子很暖，女兒很柔軟，眼睛會說話。」

王靜瑩跟陳庭妮劇中演母女，兩人都是模特兒出身，站在一起毫不違和。（逆光電影股份有限公司提供）

有別於《華燈初上》難搞自私的母親角色，王靜瑩在《幸福房屋事件簿》飾演少根筋的ㄎㄧㄤ媽，想打果汁給女兒喝，卻打翻在地毯上，還偷拿女兒省吃儉用存的錢去做醫美，甚至自己跌倒進醫院，總需要別人服侍她，完全是位「老公主」，讓忙著處理凶宅事件的陳庭妮氣得牙癢癢，恐怖程度更勝凶宅裡的鬼。

《幸福房屋事件簿》定檔5月31日每週五晚間22點中視無線台首播，6月1日每週六晚間22點三立都會台30頻道有線首播，Netflix、CATCHPLAY＋、愛奇藝國際站、中華電信上架，6月2日起於 CATCHPLAY 電影台61頻道播出，海外觀眾可透過串流平台 Viu 觀賞，更多平台陸續公開，最新消息可上官方臉書：https：／／reurl.cc／MON0kv。