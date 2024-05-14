民進黨新北市議員陳科名、新北市清潔隊員徐士健，被控涉嫌偽造棄土買賣合約、放水，讓業者少罰24萬元。一審判2人無罪，台灣高等法院今駁回檢方上訴，2人仍判無罪。

依刑事妥速審判法規定，若一、二審皆判無罪，除有判決違憲或違司法解釋外，不得上訴。因此檢察官要上訴的門檻極高。

檢方起訴指出，聯振勝工程公司在2015年2月起承攬新莊某建案剩餘土石方清運工程，但清運車輛開進合法的土石方資源堆置場繞場後便開走，隨即以台幣1000元或1300元轉售給桃園大溪、五股砂石場，棄土則隨便棄置，經新北市工務局發現後，工地遭停工。

但停工期間，業者仍繼續清運，同年6月在新莊區遭警攔查，因無法出示寫明廢棄物、剩餘土石方產生地及處理地點的證明文件，警方通知新莊區清潔隊值勤車組長徐士健前來處理，徐男疑放水讓聯振勝可日後補提證明文件。

聯振勝公司顏姓經理以陳科名祕書身分請託徐男，並請陳致電環保局，相關涉案人製作假的廢土買賣合約書、補拍載運土資場傾倒照片，讓聯振勝以7天內補提相關證明文件方式逃避裁罰30萬元，最後僅裁罰6萬元，檢方依偽造文書、圖利罪起訴2人。

新北地院一審認為，陳、徐2人犯罪事證，判處2人無罪。檢察官上訴後，高院今駁回上訴，仍判2人無罪。

不過，陳科名另被控於2017年接受廠商關說，並收賄20萬，讓市府違築拆除大隊緩拆違建廠房，並讓業者趁機自行拆除新蓋違建，留下舊有建築，避免整區廠房遭市府拆遷，最高法院今年3月判處陳7年6月徒刑，褫奪公權3年，並追徵其犯罪所得20萬元確定。