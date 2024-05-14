520將至，藍營縣市首長除台中市長盧秀燕率先表態會出席準總統賴清德就職典禮外，桃園市長張善政、基隆市長謝國樑也有意願，因20日正好是嘉義市議會總質詢，嘉義市長黃敏惠表示會與議會溝通，如議會准假，就會安排，強調每個縣市長無論出席與否，絕對都心存祝福。

黃敏惠14日表示，因適逢議會定期會期間，當天亦有議員登記市政總質詢，還是要尊重議會定期會議程的安排，但可以再溝通，如果議會准許請假，由副市長代理備詢，就可以安排。

黃敏惠說，每位縣市長無論出席與否，去不去都充滿祝福，祝願總統就職典禮圓滿順利，各界也期待總統能治理國家更平順，國泰民安，民主機制就是地方配合中央的治理，更希望中央能夠注意到每一個縣市的需要，共同努力去推動。

市議會表示，目前尚未收到市府提出的請假公文，如收到公文，會提交大會徵詢議員意見。議長陳姿妏本人也會請假出席520就職，表示照議事程序，一般要3天前發公文請假，且總統就職又是大事，只要照程序請假，一般都會准假。