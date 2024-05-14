520總統就職典禮將至，不少藍營縣市首長不會前往參加，不過與藍營關係良好的無黨籍苗栗縣長鍾東錦，將會參加就職典禮，對此鍾東錦14日表示，參加典禮與哪一黨派無關，他身為苗栗大家長，當然要代表縣民出席道賀，而且讓台灣人民生活變好，是大家共同目標。

2022縣市首長選戰，鍾東錦脫黨參選，最終順利擊敗藍、綠推派候選人，登上縣長大位，不過選後鍾東錦仍回歸國民黨，並自詡「藍營大兵」，更多次在總統、立委與苗栗市長補選，為地方輔選有功，守住藍營席次，目前也是地方藍營共主。

而520總統就職典禮將到來，不少藍營縣市首長將不參加，但鍾東錦今天受訪提到，他會參加520總統就職典禮，也已報名參加在台南舉辦的總統就職晚宴。

鍾東錦說，參加總統就職典禮與什麼營、什麼黨派沒有關係，因為總統是代表國家，總統就職也是國家大事，他身為苗栗縣長，當然要代表苗栗縣出席跟總統道賀，這也是對民主選舉的結果表示尊重。

鍾東錦表示，他將祝福新總統賴清德能讓台灣人民生活愈來愈好，百姓安居樂業也是眾所期盼，這也是大家一起努力的目標。