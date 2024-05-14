準總統賴清德將於20日就職，傳總統防彈座車是BMW 最頂規的BMW 760i Protection xDrive Sedan。0到100公里加速僅需6.6秒，是全世界唯一一款配備主動轉向系統的防彈安全車，等同是一座移動公路城堡，且達到VR9防護等級，具超彈防彈抗爆功能。

國安局113年度預算共編列5620萬元採購第16任總統丶副總統安全維護警備車輛共9輛。其中包括5人座安全防護警備車1輛（總統防彈座車）2700萬元，總統警衛室、副總統警衛室各四輛5人座警備車合計2920萬元。

據《中天車享家》報導，從經濟部能源署公布的進口小客車車型耗能證明核發資料的車重、車名來看，賴清德的總統防彈座車已經在4月16日核發耗能證明，確定是BMW 最頂規的BMW 760i Protection xDrive Sedan，將取代過去蔡英文總統的奧迪元首防彈車。

BMW 760i Protection xDrive Sedan排氣量達4395c.c.，配備最新的4.4升雙渦輪V型八缸引擎，可以爆發530匹馬力、750牛頓米的最大扭力，同時搭配四輪驅動系統，0到100公里加速只需要6.6秒，由於有超強防彈裝置，因此車重高達4183公斤，最高時速也只有210公里，但也是全世界唯一一款配備主動轉向系統的防彈安全車，等同是一座移動公路城堡。但油耗部分就有些耗油，市區每公升只能跑4.97公里、高速每公升8.31公里，綜合油耗數據，每公升只能跑7.2公里。

蔡英文時代使用的奧迪A8L，原有的防彈座車為VR7等級，也就是最高只能防護到AK47突擊步槍，而賴清德總統防彈座車，BMW 760i Protection xDrive Sedan，達到VR9防護等級，可防遠距槍彈。

而新型BMW 7 Protection雖然配備裝甲，但外觀車型線條和設計，與一般BMW 7 系列大致相同，甚至裝甲門也可以透過車門的控制屏，輕鬆在車內操作和自動關門。

《中天車享家》也提到，馬英九總統任內也是使BMW 7 系列防彈座車，到蔡英文任內改以2500萬預算，向奧迪原廠採購 Audi A8 L Security 等級的防彈座車，當時這雖與時任德國總理梅克爾是同款，但與美國總統座車相比，只是民用等級。

而賴清德就任後以2700萬元採購的BMW 7 系列防彈座車，防護等級提升到VR9等級，輪胎也是防爆胎；車內除有緊急供氧系統等，還有獨立通訊系統可指揮作戰，防護等級符合元首水準。

對於總統座車，國安局今年2月底就曾表示，新任總統、副總統車隊採購，國安局特勤中心已依法完成公開招標辦理，目前正由得標廠商履約中。完成交車及驗收等採購程序後再行公布品牌、型號。