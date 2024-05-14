locking down on defense late ‼️ pic.twitter.com/VjchlhxmW5 — OKC THUNDER (@okcthunder) May 14, 2024

尋求聽牌的獨行俠G4在主場打了3節好球，卻在末節後繼乏力，遭到雷霆打出逆轉秀。落後大半場的雷霆直到終場前4分鐘才靠著後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）投進追平分，經過最後的拉鋸戰以100比96勝出，2勝2負扳平戰局。雷霆亞歷山大轟進全場最高34分，獨行俠東契奇（Luka Doncic）18分12籃板10助攻，厄文（Kyrie Irving）9分9助攻。

此戰類似系列賽G1，遭到嚴防的獨行俠得分再次跌破100分，同時獨行俠團隊13個火鍋是隊史季後賽紀錄。雙方投籃命中率低落，雷霆僅有38%（獨行俠41%），雷霆外線投27僅中7，亞歷山大沒有任何分數來自外線。偏偏雷霆就在關鍵時刻能夠投進，末節亞歷山大追平比分，霍姆格倫（Chet Holmgren）、托特（Luguentz Dort）連續命中三分彈讓獨行俠陷於被動。

獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）攻下全隊最高21分12籃板，東契奇18分、厄文9分皆是兩人系列賽最低得分，厄文更是第2次在系列賽低於10分。東契奇在終場前10秒有機會兩罰追平，但只罰進1球，反被霍姆格倫兩罰俱中守住雷霆勝果。霍姆格倫18分9籃板，托特17分8籃板。