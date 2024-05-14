台南西勢仔黃府王爺壇日前通過文資審議，公告為台南市民俗類無形文化資產。原將辦理的授證儀式因疫情影響兩度推遲，昨日（5／13）正式舉行文資授證，台南文化資產再加一。台南文資處表示，西勢仔黃府王爺壇保存臉譜資料、手繪本、及多樣陣頭文物，深具民俗價值，故而登錄為台南文化資產。

台南西勢仔王爺壇「拍面宋江陣」獲文資登錄授證。（圖／台南文化局）

台南文化局昨日（5／3）為西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣舉辦文資授證儀式，正式認證其為台南市定民俗類無形文化資產。文資處指出，該陣教練團深具文化傳承使命感，不僅保存臉譜資料與手繪本，更編有陣式圖，留存多樣陣頭相關文物、瓊麻草鞋等，深獲西勢仔居民認同。組陣期間，居民熱心參與，出錢出力，展現出庄頭間的向心力，深具民俗價值。

台南文化局說明，西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣成員由庄頭居民組成，每逢慶典便會出陣，展現出高度認同。而該陣也足具特色，保留如陣頭行大禮、封刀俯首等儀禮，展現出南關線陣頭的地方特色。此外，該陣主祀「梁山人馬」出陣時仍保留拍面、草鞋等穿著，鴟鴞陣、雙獅陣、排八城、時遷仔，等陣勢也維持傳統形式，保留台南地方特色民俗文化。

台南素有文化古都的美譽，隨處可見的古蹟與特色民俗文化成為台南文化觀光亮點。如在地的永成戲院、林百貨、乃至近期動工重修的原台南農校宿舍群歷史建築皆為台南特色景點。市府近期也積極認定如西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣等民俗文化的文資認證地位，除了表揚其民俗價值外，同時也以此保存台南地方民俗文化。