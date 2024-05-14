墾丁國小畢業生由教練一對一帶領到海底領取畢業證書。（羅琦文攝）

屏東墾丁是台灣潛水勝地，墾丁國小連續5年舉辦潛水畢業典禮，14日上午有22位學童在海中領到畢業證書，以最難忘的方式參加畢業典禮。

墾丁國小畢業生潛水畢業典禮，留下全忘的回憶，開心極了。（羅琦文攝）

小朋友們一早先在台灣潛水公司了解海洋生物、確認潛水須知，再由教練一對一帶領到後壁湖潛到海底，在海中頒發畢業證書、拍團體照，並游覽海底世界，讓七彩的珊瑚礁、魚兒當畢業來賓，留下難忘的人生回憶。

墾丁國小校長許淑真說，墾丁國小的校本課程就是海洋教育，學生從一年級開始就學習親海、愛海，三年級學浮潛、四年級學SUP、五年級學衝浪、六年級學潛水，也鼓勵小朋友考潛水證照，舉辦潛水畢業典禮一方面是驗收成果，另方面也給小朋友一個難忘的回憶。

許淑真說，所有的學習課程，都由學校申請活化課程專案經費、社會捐助及家長會支持，小朋友只要有興趣，學校就為他們鋪好路，完全免費，而且潛水證照是國際性的，小朋友以後都可以跨出台灣、接軌世界，讓自己的心胸和人生更開闊。

墾丁國小畢業生江佳柔（右起）、曾子彥、陳韋呈、吳湘婷已經考取潛水證照。（羅琦文攝）

許淑真表示，目前4到6年級已22位學童領有潛水證照，今年的畢業生，則有4人有潛水證照。學校的教育也在於讓小朋友能有回饋奉獻的精神，所以小朋友們都會去潛水淨海或在岸上淨灘。

台灣潛水公司執行長陳琦恩成立「藍色基金」投入海洋教育和環境保護，連續5年全額贊助支持墾丁國小潛水畢業典禮，他說，他的小孩也是大光小孩、恆春小孩，潛水的工作是把人帶到海裡，但是他真正想做的，是把海種在小朋友心裡，海洋畢業典禮就是一種表現的方式，讓恆春的小孩能用自己的眼睛看到恆春的海。

墾丁國小家長會長柯銘峻表示，潛水畢業典初需要家長全力支持，畢竟還是有一些風險，墾丁國小從小就有一系列課程，學童畢業也會有一張專業證照，希望各界都能大力支持，讓潛水畢業典初能持續下去。

今年的畢業生，則有江佳柔、吳湘婷、陳韋呈、曾子彥4人有潛水證照。江佳柔說，用潛水的方式參加畢業典初很難得，很少有學校會辦這樣的畢業典禮，她已經有潛水證照，以後想考青小年潛水長，以後想當潛水教練。

畢業生王彥閔說，以潛水的方式拿到畢業證書，感覺非常特別，跟別的學校不一樣，與眾不同，超級開心；另一位5年級才轉學到墾丁國小的趙子晴說，不像其他學同受過那麼多課程訓練，既開心又緊張。

屏東縣議員李世斌平日大力支持特色學校發展，一早6點多也從屏東市趕到墾丁，在潛水之後稱讚小朋友們真的不簡單，他說，讓小朋友從小培養親近海洋，潛水畢業典禮不是說想舉辦立即就能舉辦，要讓小朋友逐漸熟悉水性，他第一次潛到海底，親身體驗之後，覺得這些小朋友真厲害。