日本作家小林美希於2022年出版的書《老公怎麼還不去死》，成為全台圖書館的熱門借閱書籍，約2千人排隊等待借閱，律師呂秋遠表示，書名雖然聳動，但內容對部分已婚婦女來說很真實，他奉勸希望安養晚年的已婚男性，要檢視自己在婚姻中是否出現10大問題，如放任懷孕的妻子不顧、不做家務事、下班回家打手遊、自以為是家裡經濟支柱等。

呂秋遠昨（13）日於臉書指出，作者採訪多位已婚女性婚後的心聲，其中一個章節引用2014年東京地方法院的判決，內容講述79歲的阿公年輕時外遇，阿嬤知情卻沒有把話說開，直到老年阿公才坦承，並把和外遇對象的約會細節鉅細靡遺地告訴阿嬤，後來阿公胃癌，阿嬤全天候照顧時突然失去理智，悲劇就發生了。

呂秋遠建議，希望安養晚年的男性，要檢視和妻子的婚姻關係是否有10大問題，前5項為妻子懷孕時仍毫無忌憚地吃喝玩樂；要求妻子辭去工作，認為只要每月給5千就可養活全家人；不做家務事；偶爾管教小孩；跟公婆同住。

後5項分別是回家只顧滑手機或打手遊；假日只會睡覺；貶低妻子的原生家庭；小孩感冒或成績差都是妻子的責任；自以為是家裡經濟支柱等。

呂秋遠說，積怨是會爆發的，他引述《老公怎麼還不去死》書中的一句話，「喪夫的女性，暫時會顯得無精打采。但是不用經過多久，穿著打扮就會變得光鮮亮麗，整個人都充滿活力，神采奕奕。」

呂秋遠強調，書名雖然聳動，但對於某些人來說卻很真實，希望社會能藉由書籍了解「為什麼她們希望先生去死。」