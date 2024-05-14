金馬影后章子怡去年結束和歌手汪峰8年婚姻後，傳出和歌手李雙江的兒子李天一擦出愛火，兩人還同遊日本，不過遭媒體人杜恩湖證實是子虛烏有的傳聞，沒想到日前被拍到和兒女共度母親節的汪峰，身邊竟有一名長髮女子相陪，疑似傳出新戀情，如今女方身分被起底是網紅森林北（李巧）。

汪峰在母親節當天帶著一雙兒女到餐廳用餐，被大陸狗仔捕捉到全家人身影，只見兒子由保母緊牽著，女兒則是跟一名長髮女熱絡聊天，兩人互動頻繁感覺相當熟識，如今這名女子身分被網友起底，疑似是來自新疆的百萬抖音網紅森林北，據悉，森林北不僅擁有超高顏值及出眾氣質，自身經營的事業也相當成功。

如今汪峰疑似傳出新戀情，不過多數人倒是不看好這段關係：「居然是這個女生？。汪峰他配嗎」、「確實好漂亮，可惜看男人的眼光，唉」、「不是吧，他為啥總能和美女發展出關係」、「離過那麼多次婚也有人願意要?不知道什麼心態」、「好好笑，帶其他女人和自己孩子一起過母親節」、「汪峰怎麼每個都吃這麼好？到底有啥魅力」，但也有不少人覺得森林北跟章子怡頗為神似，直呼汪峰在挑對象的眼光相當好。

森林北（李巧）被網友認為氣質與章子怡頗為神似。（圖／新浪娛樂微博）