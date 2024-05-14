水湳經貿園區公共藝術以「水湳展新顏」為主題，台中市文化局14日表示，最新亮相的「島球訊號」，12顆大小不一的球體，猶如異想世界，夜晚變換彩光，夢幻感十足。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中央公園最新公共藝術亮相，「島球訊號」12顆大小不一的球體，夜晚變換彩光，夢幻感十足。台中市文化局14日表示，水湳經貿園區公共藝術以「水湳展新顏」為主題，邀請國內外藝術家創作多元作品，將水湳經貿園區打造成奇妙有趣的自然環境藝廊，邀請民眾來體驗獨特的藝術景緻。

文化局說，台中市山、海、屯、城各區公共空間推動公共藝術設置。其中，水湳經貿園區公共藝術以「水湳展新顏」為主題，邀請國內外藝術家創作形式多元的作品，近期已完成「浮遊之花」、「逐光掠影」、「水湳客廳．環生座椅」、「座標系列—螢花」、「時光琉彩」、「光洵環」、「雀鳥園藝師」、「水湳種籽花園」和「活水漫波」等9件作品。

中央公園的網紅咖啡廳Ores旁樹林間，近日出現一串大大小小的神奇球體，令人矚目。台中市文化局表示，此為藝術團隊紅聲數位創作的「島球訊號」，是「水湳展新顏」最新完成的創作，遠遠望去，12顆大小不一的球體融合在樹木、天空間，如同科幻世界；球體在夜晚時分會變換彩光。

紅聲數位表示，球體在夜晚會隨著周遭環境濕度、溫度變化，緩慢地閃爍繽紛光芒，彷彿飄浮在森林中的多彩氣泡，漫步其中相當浪漫。

此外，陸續將有「微觀複印」、「蕴蘊之湳」、「綠野遊蹤」及「綠蔭菁菁」等多件公共藝術亮相登場，讓水湳經貿園區成為奇妙有趣的自然環境藝廊，並透過公共藝術帶領市民認識水湳的歷史變遷及發展。