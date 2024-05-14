新生代實力派演員姚愛寗自揭喜訊，宣布加入金曲歌后鄭宜農創辦的品牌公司「邊走邊聽」，成為旗下第一位藝人，原本就是好友的兩人又多了一層老闆與藝人的關係，可說「親上加親」。談到好友變工作夥伴怕公私不分，鄭宜農自認「六親不認」竟跟姚愛寗提議「不然先絕交？」

姚愛寗透露當初在與前公司合約到期後，原本只是想跟好友鄭宜農請教如何經營演藝事業，沒想到卻意外變成「邊走邊聽」一員。由於兩人於公於私都是朋友，姚愛寗決定加入「邊走邊聽」合作前坦言幾度猶豫，擔心跟朋友工作容易起衝突，但兩人合作前就查過彼此星盤跟16型人格是否個性相合，種種跡象都顯示兩人是「可以並肩前行的夥伴關係。」

姚愛甯形象清新。（邊走邊聽提供）

自認在工作關係上「六親不認」的鄭宜農坦承：「我其實在工作上蠻冷酷的，在分析優缺點時，雖然會直言不諱，給的空間卻是很開放，希望能為愛寗做到解析外，並陪她參與過程跟面對結果。」她也形容姚愛寗稱是「寶藏」。

其實姚愛寗與鄭宜農關係交情匪淺，姚愛寗自爆是「超級農粉」，從念書時期就是鄭宜農的歌迷，「大學的時候去逛唱片行無意間買下宜農的第一張專輯，就變成她的死忠粉絲。沒想到成為藝人之後，身邊有非常多共同好友，常聚在一起就變得熟識，也覺得跟她超有緣份。」

姚愛甯期許自己一年接10部戲。（邊走邊聽提供）

兩人也因為變成朋友而相互欣賞彼此的品味及才華，鄭宜農除了請姚愛寗演出自己單曲〈591〉MV外，甚至讓愛攝影、辦過攝影展的姚愛寗為自己今年發行會員制刊物跨刀擔任攝影師；鄭宜農透露：「我的第一張專輯《海王星》封面，就是因為看到掌鏡攝影師當年拍攝愛寗的人像作品，才決定找同位攝影師合作。」而姚愛寗從歌迷變成鄭宜農攝影師又晉升成夥伴，讓她笑說：「總覺得一路走來都很神奇，根本是一個粉絲奇幻的旅程。」

姚愛寗在決定加入鄭宜農旗下「邊走邊聽」後，第一件要務竟然是清空IG。有著空靈氣質的姚愛寗在IG社群上已累積不少死忠粉絲，近期卻被網友發現社群上照片悄悄地被移除「清空」，隨即換上全新形象的照片，只見留了一頭烏黑長髮的她展現新氣象，更多了一份輕熟女的韻味，讓網友紛紛稱讚「美到讓人有戀愛感。」

姚愛甯的新老闆是金曲歌后鄭宜農。（邊走邊聽提供）

提及清空貼文的原因，愛寗表示：「是老闆（鄭宜農）丟出來的靈感，想讓大家有煥然一新的感覺，討論後決定用直球對決的方式，對我來說也像是宣示重新開始決心。」而在老闆鄭宜農的「助攻」下，姚愛寗藉由全新形象照片展現想「登大人」的決心，姚愛寗表示：「希望能讓更多人感受到34歲的姚愛寗的成熟和穩重，有機會想多嘗試職人角色（例如諮商師）、或是懸疑推理、社會寫實方向的劇。」

恰逢出道十年加盟新東家，姚愛寗也許下對未來演藝事業的目標，「每年至少演出10部戲，歡迎找我演戲。另外也想嘗試寫劇本，多磨練演戲靈感跟想法。」提及最想演的角色，她笑說：「想演殺人魔角色，讓大家看看我也有邪惡暴力的一面。」