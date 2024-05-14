童綜合醫院「智慧產房」14日上午10點舉辦開幕剪採，智慧產房可線上即時監測母胎情況，發生異常也會主動出現警示訊息，降低生產風險。（潘虹恩攝）

為提升孕婦待產到產後母胎安全與服務，童綜合醫院將產房全面升級，導入人工智慧中央系統，另設置單間樂得兒產房，14日上午舉辦開幕剪綵典禮。婦產部主任劉錦成說，智慧產房可線上即時監測母胎情況，發生異常也會主動出現警示訊息，降低生產風險。

童綜合醫院「智慧產房」14日上午10點舉辦開幕剪綵典禮。劉錦成說，即便是醫學科技進步的現代，產婦生產仍具一定風險，只能預防或減少風險發生。過去傳統產房要確認產婦與寶寶的健康狀況，仰賴於醫師及護理師巡房，因為是靠人力，無法即時更新相關資訊。

劉錦成說，智慧產房導入人工智慧中央系統，產房護理站的智慧電子白板與護理控台、待產孕婦的床邊照護資訊系統連動，讓待產時各項生理資訊可即時傳送至護理站，醫護人員能直接在電子白板看到產婦的狀態，醫師也可以隨時用手機監測胎心音是否正常，若有異常，系統也會第一時間出現警示訊息，大幅降低生產風險，也讓孕媽媽安心待產。

劉錦成也舉例，一般來說若產婦有發生產程遲滯，嘗試過催生藥物的輔助後，會考慮進行剖腹產，不過很多時候剖腹產會太早介入，人工智慧系統也會偵測產婦是否出現產程遲滯情形，判斷是否可以進行剖腹或是可以再觀察等。

此外，童綜合醫院也設置「樂得兒產房」提供單人隱私空間，整個生產過程能由家屬全程陪同。劉錦成表示，樂得兒產房內的產床具有特殊設計，可以由待產床調整為產台，讓面臨分娩的產婦從、生產、產後恢復期都在同個房間與同張床上，產婦不用再忍著疼痛、不適而移動到分娩室產台，更符產婦需求。

總院長童敏哲表示，童醫院守護女性健康從不間斷，持續更新最優質的軟硬體設備，除了疾病治療，產婦全方位照護也不斷提升，讓生產更加安全有保障。醫院也不斷積極推動智慧醫療的導入，運用AI技術來提供就醫民眾更精準的治療與照護，優化整體醫療服務過程與品質。