台北市議員鍾沛君與丈夫金曲饒舌歌手陳布朗昨（13日）喜獲麟兒！鍾沛君上週日赴醫院待產，在昨日上午9時25分剖腹生產，兒子「陳實」順利誕生，母子均安，老公陳布朗也是全程陪伴。目前鍾沛君仍在醫院休息恢復，陳布朗看到兒子時還開玩笑說，「記得以後來餐廳打工！」

鍾沛君上週日到醫院待產，老公陳布朗全程陪伴，據ETtoday報導，鍾沛君昨（13日）早上9點25分剖腹生產，兒子「陳實」健康誕生，母子均安，目前仍在醫院休息恢復。經營居酒屋的陳布朗看到兒子出生，竟然對著兒子說，「老爸很辛苦！記得以後來餐廳打工！」鍾沛君看到兒子也笑說，「天啊簡直就是布朗2號」。

12日逢母親節，國民黨台北市議員鍾沛君收好行李、住院卸貨。（摘自鍾沛君臉書）

鍾沛君日前赴醫院待產時發文說，回首整個孕程，經歷兩個會期，一次總統大選，帶球以不分區立委提名人角色南來北往，也算是人生難得體驗。上週還一口氣職詢滿40分鐘。最後一星期仍繼續跑通告，「肚子裡這隻始終和我配合得極好，想來，要做政治人物的孩子，也是有練過的。」